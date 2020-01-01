Токеноміка xWIN Finance (XWIN) Дізнайтеся ключову інформацію про xWIN Finance (XWIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація xWIN Finance (XWIN) xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits. Офіційний вебсайт: https://xwin.finance/ Купити XWIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни xWIN Finance (XWIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена xWIN Finance (XWIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 219,56K $ 219,56K $ 219,56K Загальна пропозиція: $ 61,00M $ 61,00M $ 61,00M Циркуляційна пропозиція: $ 13,88M $ 13,88M $ 13,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 964,64K $ 964,64K $ 964,64K Історичний максимум: $ 10,61 $ 10,61 $ 10,61 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,01573502 $ 0,01573502 $ 0,01573502 Дізнайтеся більше про ціну xWIN Finance (XWIN)

Токеноміка xWIN Finance (XWIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки xWIN Finance (XWIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XWIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XWIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XWIN, досліджуйте ціну токена XWIN в реальному часі!

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