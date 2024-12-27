Ціна xWIN Finance (XWIN)
Поточна ціна xWIN Finance (XWIN) сьогодні становить 0.01748258 USD з ринковою капіталізацією $ 210.33K USD. Ціна XWIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xWIN Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.97K USD
- зміна ціни xWIN Finance протягом дня — -1.01%
- циркуляційна пропозиція – 11.78M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xWIN Finance до USD становила $ -0.00017962696883614.
За останні 30 днів зміна ціни xWIN Finance до USD становила $ +0.0026114901.
За останні 60 днів зміна ціни xWIN Finance до USD становила $ +0.0034771872.
За останні 90 днів зміна ціни xWIN Finance до USD становила $ +0.002879559582128725.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00017962696883614
|-1.01%
|30 днів
|$ +0.0026114901
|+14.94%
|60 днів
|$ +0.0034771872
|+19.89%
|90 днів
|$ +0.002879559582128725
|+19.72%
Останній аналіз цін xWIN Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.26%
-1.01%
+4.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
xWin is the decentralized fund management platform built on Binance Smart Chain. It enables everyone who is confident in their trading/fund management skills to open their own funds. Platform users can then subscribe to those funds and earn profits. Our goal was to create one-stop DeFi protocol, where even total beginners can earn profits.
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