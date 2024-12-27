Сьогоднішня ціна xWIN Finance (XWIN)

Поточна ціна xWIN Finance (XWIN) сьогодні становить 0.01748258 USD з ринковою капіталізацією $ 210.33K USD. Ціна XWIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xWIN Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.97K USD

- зміна ціни xWIN Finance протягом дня — -1.01%

- циркуляційна пропозиція – 11.78M USD

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