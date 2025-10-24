Інформація щодо ціни XVGSON (XVGSON) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0, Макс. за 24 год $ 0, Рекордний максимум $ 0, Найнижча ціна $ 0, Зміна ціни (за 1 год) --, Зміна ціни (1 дн.) -1,75%, Зміна ціни (за 7 дн.) -45,45%

Актуальна ціна XVGSON (XVGSON) становить --. За останні 24 години XVGSON торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XVGSON становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XVGSON змінився на -- за останню годину, -1,75% за 24 години та на -45,45% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XVGSON (XVGSON)

Ринкова капіталізація $ 23,88K, Обсяг (за 24 год) --, Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23,88K, Циркуляційне постачання 10,00B, Загальна пропозиція 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація XVGSON — $ 23,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XVGSON — 10,00B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23,88K.