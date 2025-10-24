Інформація щодо ціни XVGARB (XVGARB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,15% Зміна ціни (1 дн.) +0,22% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,53% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,53%

Актуальна ціна XVGARB (XVGARB) становить --. За останні 24 години XVGARB торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XVGARB становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XVGARB змінився на -0,15% за останню годину, +0,22% за 24 години та на +7,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XVGARB (XVGARB)

Ринкова капіталізація $ 14,68K$ 14,68K $ 14,68K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,68K$ 14,68K $ 14,68K Циркуляційне постачання 3,50B 3,50B 3,50B Загальна пропозиція 3 500 000 000,0 3 500 000 000,0 3 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація XVGARB — $ 14,68K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XVGARB — 3,50B, зі загальною пропозицією 3500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,68K.