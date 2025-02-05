Сьогоднішня ціна XTTA (XTTA)

Поточна ціна XTTA (XTTA) сьогодні становить 0.208178 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XTTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XTTA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.27K USD

- зміна ціни XTTA протягом дня — +2.15%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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