Ціна XTTA (XTTA)
Поточна ціна XTTA (XTTA) сьогодні становить 0.208178 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XTTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XTTA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 179.27K USD
- зміна ціни XTTA протягом дня — +2.15%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XTTA до USD становила $ +0.00438638.
За останні 30 днів зміна ціни XTTA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XTTA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XTTA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00438638
|+2.15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XTTA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.16%
+2.15%
+3.76%
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