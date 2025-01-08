Ціна Xtremeverse (XTREME)
Поточна ціна Xtremeverse (XTREME) сьогодні становить 82.99 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XTREME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xtremeverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.34 USD
- зміна ціни Xtremeverse протягом дня — -6.75%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xtremeverse до USD становила $ -6.01664382857998.
За останні 30 днів зміна ціни Xtremeverse до USD становила $ -10.1089953020.
За останні 60 днів зміна ціни Xtremeverse до USD становила $ +22.3576802790.
За останні 90 днів зміна ціни Xtremeverse до USD становила $ -11.00266900199503.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -6.01664382857998
|-6.75%
|30 днів
|$ -10.1089953020
|-12.18%
|60 днів
|$ +22.3576802790
|+26.94%
|90 днів
|$ -11.00266900199503
|-11.70%
Останній аналіз цін Xtremeverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.75%
-5.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xtremeverse is a web3 anime gaming universe with 1M gamers community, #1 web3 anime game and first DN404 gaming NFT collection, built by gaming veterans and OG web3 engineers. $XTREME is linked to genesis Xtremeverse NFTs using DN404.
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