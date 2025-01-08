Ціна XtremeGPT (XTGPT)
Поточна ціна XtremeGPT (XTGPT) сьогодні становить 0.17534 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XTGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XtremeGPT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.40K USD
- зміна ціни XtremeGPT протягом дня — -19.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XtremeGPT до USD становила $ -0.0435344360557943.
За останні 30 днів зміна ціни XtremeGPT до USD становила $ -0.0978569734.
За останні 60 днів зміна ціни XtremeGPT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XtremeGPT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0435344360557943
|-19.89%
|30 днів
|$ -0.0978569734
|-55.80%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XtremeGPT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.18%
-19.89%
-26.81%
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