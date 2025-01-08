Сьогоднішня ціна XtremeGPT (XTGPT)

Поточна ціна XtremeGPT (XTGPT) сьогодні становить 0.17534 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XTGPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XtremeGPT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.40K USD

- зміна ціни XtremeGPT протягом дня — -19.89%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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