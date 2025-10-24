Інформація щодо ціни Xtreme Gains Only (XGO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,61% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,61%

Актуальна ціна Xtreme Gains Only (XGO) становить --. За останні 24 години XGO торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XGO становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XGO змінився на -- за останню годину, +0,87% за 24 години та на -4,61% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Xtreme Gains Only (XGO)

Ринкова капіталізація $ 107,23K$ 107,23K $ 107,23K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 107,23K$ 107,23K $ 107,23K Циркуляційне постачання 802,19M 802,19M 802,19M Загальна пропозиція 802 187 986,34 802 187 986,34 802 187 986,34

Поточна ринкова капіталізація Xtreme Gains Only — $ 107,23K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XGO — 802,19M, зі загальною пропозицією 802187986.34. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 107,23K.