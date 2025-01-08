Ціна Xtrack AI (XTRACK)
Поточна ціна Xtrack AI (XTRACK) сьогодні становить 0.00166054 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XTRACK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xtrack AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 133.78 USD
- зміна ціни Xtrack AI протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін XTRACK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XTRACK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xtrack AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xtrack AI до USD становила $ -0.0003115397.
За останні 60 днів зміна ціни Xtrack AI до USD становила $ -0.0001643644.
За останні 90 днів зміна ціни Xtrack AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003115397
|-18.76%
|60 днів
|$ -0.0001643644
|-9.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xtrack AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xtrack AI provides an ecosystem of tools to help your trading needs as well as generate revenue share for holders. Xtrack AI is the only AIO tool suite you will ever need for your trading needs. We build tech upon community request so come join the Xtrack AI family and give us your suggestions.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XTRACK до AUD
A$0.002656864
|1 XTRACK до GBP
￡0.001328432
|1 XTRACK до EUR
€0.0015941184
|1 XTRACK до USD
$0.00166054
|1 XTRACK до MYR
RM0.0074558246
|1 XTRACK до TRY
₺0.058700089
|1 XTRACK до JPY
¥0.2625645848
|1 XTRACK до RUB
₽0.178092915
|1 XTRACK до INR
₹0.1425407536
|1 XTRACK до IDR
Rp26.7828994762
|1 XTRACK до PHP
₱0.096975536
|1 XTRACK до EGP
￡E.0.084106351
|1 XTRACK до BRL
R$0.010129294
|1 XTRACK до CAD
C$0.0023745722
|1 XTRACK до BDT
৳0.202253772
|1 XTRACK до NGN
₦2.5665140186
|1 XTRACK до UAH
₴0.0706393716
|1 XTRACK до VES
Bs0.08800862
|1 XTRACK до PKR
Rs0.4653829404
|1 XTRACK до KZT
₸0.8827928802
|1 XTRACK до THB
฿0.057454684
|1 XTRACK до TWD
NT$0.0545985552
|1 XTRACK до CHF
Fr0.001494486
|1 XTRACK до HKD
HK$0.0129023958
|1 XTRACK до MAD
.د.م0.0167050324