Сьогоднішня ціна xToken (XTK)

Поточна ціна xToken (XTK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 41.74K USD. Ціна XTK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xToken:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39 USD

- зміна ціни xToken протягом дня — -7.01%

- циркуляційна пропозиція – 404.52M USD

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