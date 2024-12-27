Сьогоднішня ціна XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

Поточна ціна XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) сьогодні становить 0.994248 USD з ринковою капіталізацією $ 32.68M USD. Ціна XTUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XT Stablecoin XTUSD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.92M USD

- зміна ціни XT Stablecoin XTUSD протягом дня — -0.89%

- циркуляційна пропозиція – 32.80M USD

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