Ціна XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)
Поточна ціна XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) сьогодні становить 0.994248 USD з ринковою капіталізацією $ 32.68M USD. Ціна XTUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XT Stablecoin XTUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.92M USD
- зміна ціни XT Stablecoin XTUSD протягом дня — -0.89%
- циркуляційна пропозиція – 32.80M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XT Stablecoin XTUSD до USD становила $ -0.0089949382573172.
За останні 30 днів зміна ціни XT Stablecoin XTUSD до USD становила $ -0.0066000170.
За останні 60 днів зміна ціни XT Stablecoin XTUSD до USD становила $ -0.0053229055.
За останні 90 днів зміна ціни XT Stablecoin XTUSD до USD становила $ -0.005670012025964.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0089949382573172
|-0.89%
|30 днів
|$ -0.0066000170
|-0.66%
|60 днів
|$ -0.0053229055
|-0.53%
|90 днів
|$ -0.005670012025964
|-0.56%
Останній аналіз цін XT Stablecoin XTUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
-0.89%
-0.11%
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