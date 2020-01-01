Токеноміка XSwap Treasure (XTT) Дізнайтеся ключову інформацію про XSwap Treasure (XTT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XSwap Treasure (XTT) XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project. Офіційний вебсайт: https://xdc.sale Купити XTT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XSwap Treasure (XTT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XSwap Treasure (XTT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 856,19K $ 856,19K $ 856,19K Загальна пропозиція: $ 1,40B $ 1,40B $ 1,40B Циркуляційна пропозиція: $ 1,18B $ 1,18B $ 1,18B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,01M $ 1,01M $ 1,01M Історичний максимум: $ 0,00307663 $ 0,00307663 $ 0,00307663 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00072265 $ 0,00072265 $ 0,00072265 Дізнайтеся більше про ціну XSwap Treasure (XTT)

Токеноміка XSwap Treasure (XTT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XSwap Treasure (XTT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XTT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XTT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XTT, досліджуйте ціну токена XTT в реальному часі!

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