Ціна XSwap Treasure (XTT)
Поточна ціна XSwap Treasure (XTT) сьогодні становить 0.00157627 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна XTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XSwap Treasure:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD
- зміна ціни XSwap Treasure протягом дня — -3.72%
- циркуляційна пропозиція – 1.18B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XSwap Treasure до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XSwap Treasure до USD становила $ +0.0003373983.
За останні 60 днів зміна ціни XSwap Treasure до USD становила $ +0.0023814775.
За останні 90 днів зміна ціни XSwap Treasure до USD становила $ +0.0008891814558678533.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.72%
|30 днів
|$ +0.0003373983
|+21.40%
|60 днів
|$ +0.0023814775
|+151.08%
|90 днів
|$ +0.0008891814558678533
|+129.41%
Останній аналіз цін XSwap Treasure: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.01%
-3.72%
+11.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XDC Launchpad, XTT is the native token of XDC Launchpad & it's the farming rewards for XSwap Protocol project.
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