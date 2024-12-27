Сьогоднішня ціна XSwap Treasure (XTT)

Поточна ціна XSwap Treasure (XTT) сьогодні становить 0.00157627 USD з ринковою капіталізацією $ 1.87M USD. Ціна XTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XSwap Treasure:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD

- зміна ціни XSwap Treasure протягом дня — -3.72%

- циркуляційна пропозиція – 1.18B USD

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