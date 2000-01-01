Токеноміка XSwap Protocol (XSP) Дізнайтеся ключову інформацію про XSwap Protocol (XSP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XSwap Protocol (XSP) XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain. Офіційний вебсайт: https://xspswap.finance Купити XSP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XSwap Protocol (XSP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XSwap Protocol (XSP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 839,35K $ 839,35K $ 839,35K Загальна пропозиція: $ 13,00B $ 13,00B $ 13,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,40B $ 2,40B $ 2,40B FDV (повністю розведена вартість): $ 4,55M $ 4,55M $ 4,55M Історичний максимум: $ 0,01451122 $ 0,01451122 $ 0,01451122 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00035017 $ 0,00035017 $ 0,00035017 Дізнайтеся більше про ціну XSwap Protocol (XSP)

Токеноміка XSwap Protocol (XSP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XSwap Protocol (XSP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XSP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XSP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XSP, досліджуйте ціну токена XSP в реальному часі!

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