Сьогоднішня ціна xSUSHI (XSUSHI)

Поточна ціна xSUSHI (XSUSHI) сьогодні становить 2.08 USD з ринковою капіталізацією $ 32.68M USD. Ціна XSUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xSUSHI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.95K USD

- зміна ціни xSUSHI протягом дня — -2.80%

- циркуляційна пропозиція – 15.73M USD

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