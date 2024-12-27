Ціна xSUSHI (XSUSHI)
Поточна ціна xSUSHI (XSUSHI) сьогодні становить 2.08 USD з ринковою капіталізацією $ 32.68M USD. Ціна XSUSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xSUSHI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.95K USD
- зміна ціни xSUSHI протягом дня — -2.80%
- циркуляційна пропозиція – 15.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xSUSHI до USD становила $ -0.059864917607818.
За останні 30 днів зміна ціни xSUSHI до USD становила $ +0.5263288160.
За останні 60 днів зміна ціни xSUSHI до USD становила $ +2.2784426080.
За останні 90 днів зміна ціни xSUSHI до USD становила $ +0.775770959061942.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.059864917607818
|-2.80%
|30 днів
|$ +0.5263288160
|+25.30%
|60 днів
|$ +2.2784426080
|+109.54%
|90 днів
|$ +0.775770959061942
|+59.48%
Останній аналіз цін xSUSHI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.93%
-2.80%
+2.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.
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