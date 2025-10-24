Інформація щодо ціни xSUI (XSUI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 2,42 $ 2,42 $ 2,42 Мін. за 24 год $ 2,51 $ 2,51 $ 2,51 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 2,42$ 2,42 $ 2,42 Макс. за 24 год $ 2,51$ 2,51 $ 2,51 Рекордний максимум $ 4,17$ 4,17 $ 4,17 Найнижча ціна $ 1,39$ 1,39 $ 1,39 Зміна ціни (за 1 год) -0,92% Зміна ціни (1 дн.) +0,23% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,12%

Актуальна ціна xSUI (XSUI) становить $2,47. За останні 24 години XSUI торгувався між мінімумом у $ 2,42 і максимумом у $ 2,51, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XSUI становить $ 4,17, тоді як його історичний мінімум — $ 1,39.

Що стосується короткострокових результатів, то XSUI змінився на -0,92% за останню годину, +0,23% за 24 години та на -2,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо xSUI (XSUI)

Ринкова капіталізація $ 3,58M$ 3,58M $ 3,58M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,58M$ 3,58M $ 3,58M Циркуляційне постачання 1,45M 1,45M 1,45M Загальна пропозиція 1 450 000,0 1 450 000,0 1 450 000,0

Поточна ринкова капіталізація xSUI — $ 3,58M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XSUI — 1,45M, зі загальною пропозицією 1450000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,58M.