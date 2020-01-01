Токеноміка Xspectra Ai ($XAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Xspectra Ai ($XAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Xspectra Ai ($XAI) X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem. Офіційний вебсайт: https://xspectraai.io/ Whitepaper: https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra Купити $XAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Xspectra Ai ($XAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Xspectra Ai ($XAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,95K $ 11,95K $ 11,95K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 11,95K $ 11,95K $ 11,95K Історичний максимум: $ 0,093458 $ 0,093458 $ 0,093458 Історичний мінімум: $ 0,00112861 $ 0,00112861 $ 0,00112861 Поточна ціна: $ 0,00119521 $ 0,00119521 $ 0,00119521 Дізнайтеся більше про ціну Xspectra Ai ($XAI)

Токеноміка Xspectra Ai ($XAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Xspectra Ai ($XAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $XAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $XAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $XAI, досліджуйте ціну токена $XAI в реальному часі!

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