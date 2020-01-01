Токеноміка Xspectra Ai ($XAI)

Токеноміка Xspectra Ai ($XAI)

Дізнайтеся ключову інформацію про Xspectra Ai ($XAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Xspectra Ai ($XAI)

X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment.

At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization.

Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.

Офіційний вебсайт:
https://xspectraai.io/
Whitepaper:
https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra

Токеноміка та аналіз ціни Xspectra Ai ($XAI)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Xspectra Ai ($XAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 11,95K
$ 11,95K$ 11,95K
Загальна пропозиція:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Циркуляційна пропозиція:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (повністю розведена вартість):
$ 11,95K
$ 11,95K$ 11,95K
Історичний максимум:
$ 0,093458
$ 0,093458$ 0,093458
Історичний мінімум:
$ 0,00112861
$ 0,00112861$ 0,00112861
Поточна ціна:
$ 0,00119521
$ 0,00119521$ 0,00119521

Токеноміка Xspectra Ai ($XAI): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Xspectra Ai ($XAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $XAI, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $XAI, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $XAI, досліджуйте ціну токена $XAI в реальному часі!

Прогноз ціни $XAI

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