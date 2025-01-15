Сьогоднішня ціна Xspectra Ai ($XAI)

Поточна ціна Xspectra Ai ($XAI) сьогодні становить 0.05314 USD з ринковою капіталізацією $ 530.81K USD. Ціна $XAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xspectra Ai:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.46K USD

- зміна ціни Xspectra Ai протягом дня — -12.17%

- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD

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