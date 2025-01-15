Ціна Xspectra Ai ($XAI)
Поточна ціна Xspectra Ai ($XAI) сьогодні становить 0.05314 USD з ринковою капіталізацією $ 530.81K USD. Ціна $XAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xspectra Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.46K USD
- зміна ціни Xspectra Ai протягом дня — -12.17%
- циркуляційна пропозиція – 10.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xspectra Ai до USD становила $ -0.0073675089596573.
За останні 30 днів зміна ціни Xspectra Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xspectra Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xspectra Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0073675089596573
|-12.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xspectra Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.24%
-12.17%
-6.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment. At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization. Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.
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