Ціна XSPACE (XSP)
Поточна ціна XSPACE (XSP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XSP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XSPACE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.24 USD
- зміна ціни XSPACE протягом дня — +0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XSPACE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XSPACE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XSPACE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XSPACE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.05%
|30 днів
|$ 0
|-13.84%
|60 днів
|$ 0
|-12.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XSPACE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.05%
+3.47%
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