Інформація щодо ціни XSilo (XSILO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02361518 $ 0,02361518 $ 0,02361518 Мін. за 24 год $ 0,02489779 $ 0,02489779 $ 0,02489779 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02361518$ 0,02361518 $ 0,02361518 Макс. за 24 год $ 0,02489779$ 0,02489779 $ 0,02489779 Рекордний максимум $ 0,067242$ 0,067242 $ 0,067242 Найнижча ціна $ 0,02228417$ 0,02228417 $ 0,02228417 Зміна ціни (за 1 год) -0,62% Зміна ціни (1 дн.) -3,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,11% Зміна ціни (за 7 дн.) -3,11%

Актуальна ціна XSilo (XSILO) становить $0,02412202. За останні 24 години XSILO торгувався між мінімумом у $ 0,02361518 і максимумом у $ 0,02489779, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XSILO становить $ 0,067242, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02228417.

Що стосується короткострокових результатів, то XSILO змінився на -0,62% за останню годину, -3,11% за 24 години та на -3,11% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XSilo (XSILO)

Ринкова капіталізація $ 4,95M$ 4,95M $ 4,95M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,95M$ 4,95M $ 4,95M Циркуляційне постачання 204,73M 204,73M 204,73M Загальна пропозиція 204 734 586,4022729 204 734 586,4022729 204 734 586,4022729

Поточна ринкова капіталізація XSilo — $ 4,95M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XSILO — 204,73M, зі загальною пропозицією 204734586.4022729. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,95M.