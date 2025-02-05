Ціна XSHIB (XSHIB)
Поточна ціна XSHIB (XSHIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XSHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XSHIB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.60 USD
- зміна ціни XSHIB протягом дня — -2.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XSHIB до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XSHIB до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XSHIB до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XSHIB до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.52%
|30 днів
|$ 0
|-52.40%
|60 днів
|$ 0
|-59.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XSHIB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.52%
-8.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the thrilling universe of XSHIB, where innovation meets charm, and Musk's visionary X fuses with the adorable allure of SHIB. Embarking on a journey inspired by the genius of Elon Musk and the playful energy of the Shiba Inu, XSHIB is more than just a meme coin—it's a revolution, a community, and a phenomenon in the making. 🌟 The Fusion of Icons At XSHIB, we celebrate the fusion of Musk's X, symbolizing boundless imagination and innovation, with the iconic SHIB, representing loyalty and companionship. Together, they form a harmonious blend, symbolizing the spirit of unity, exploration, and endless possibilities. 🚀 Driving Innovation Forward XSHIB isn't just a cryptocurrency; it's a testament to the power of collective creativity. We're not just embracing the future; we're shaping it. With groundbreaking technology and a passionate community, XSHIB aims to drive innovation forward, pushing the boundaries of what's possible in the crypto world. 🌍 Building a Strong Community At the heart of XSHIB lies a vibrant and inclusive community. We believe in the strength of togetherness, where every member plays a vital role. Join us, and you become more than an investor—you become a part of a family that supports, inspires, and innovates together. 🐕 The Spirit of SHIB, The Vision of X XSHIB embodies the playful spirit of SHIB, reminding us not to take life too seriously, while embracing Musk's visionary drive that propels us towards a brighter tomorrow. With XSHIB, you invest in more than a coin; you invest in a movement, a philosophy, and a shared dream. 🌈 Join Us in Redefining Possibilities Are you ready to be a part of something extraordinary? XSHIB welcomes pioneers, dreamers, and believers to join us on this exhilarating adventure. Together, we'll redefine the future of cryptocurrency, one XSHIB at a time. Dive into the world of XSHIB, where Musk's X and SHIB's heart beat as one. Embrace the future. Embrace the fusion. Embrace XSHIB. Let's soar to new heig
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