Сьогоднішня ціна XSHIB (XSHIB)

Поточна ціна XSHIB (XSHIB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XSHIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XSHIB:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.60 USD

- зміна ціни XSHIB протягом дня — -2.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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