Ціна XSGD (XSGD)
Поточна ціна XSGD (XSGD) сьогодні становить 0.73046 USD з ринковою капіталізацією $ 40.62M USD. Ціна XSGD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XSGD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.11M USD
- зміна ціни XSGD протягом дня — -1.23%
- циркуляційна пропозиція – 55.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XSGD до USD становила $ -0.0091329436328647.
За останні 30 днів зміна ціни XSGD до USD становила $ -0.0157956861.
За останні 60 днів зміна ціни XSGD до USD становила $ -0.0233753043.
За останні 90 днів зміна ціни XSGD до USD становила $ -0.0501983201927699.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0091329436328647
|-1.23%
|30 днів
|$ -0.0157956861
|-2.16%
|60 днів
|$ -0.0233753043
|-3.20%
|90 днів
|$ -0.0501983201927699
|-6.43%
Останній аналіз цін XSGD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
-1.23%
-0.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XSGD is the world's first Travel Rule compliant stablecoin - backed by the Singapore-Dollar. XSGD is part of the StraitsX stablecoin initiative for SEA by Xfers.
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