Сьогоднішня ціна XSGD (XSGD)

Поточна ціна XSGD (XSGD) сьогодні становить 0.73046 USD з ринковою капіталізацією $ 40.62M USD. Ціна XSGD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XSGD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.11M USD

- зміна ціни XSGD протягом дня — -1.23%

- циркуляційна пропозиція – 55.50M USD

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