Сьогоднішня ціна xSAUCE (XSAUCE)

Поточна ціна xSAUCE (XSAUCE) сьогодні становить 0.111132 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XSAUCE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності xSAUCE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.31K USD

- зміна ціни xSAUCE протягом дня — -10.43%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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