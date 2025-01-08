Ціна xSAUCE (XSAUCE)
Поточна ціна xSAUCE (XSAUCE) сьогодні становить 0.111132 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XSAUCE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності xSAUCE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.31K USD
- зміна ціни xSAUCE протягом дня — -10.43%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xSAUCE до USD становила $ -0.0129457282830285.
За останні 30 днів зміна ціни xSAUCE до USD становила $ -0.0269472984.
За останні 60 днів зміна ціни xSAUCE до USD становила $ +0.2027152922.
За останні 90 днів зміна ціни xSAUCE до USD становила $ +0.06432137001845356.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0129457282830285
|-10.43%
|30 днів
|$ -0.0269472984
|-24.24%
|60 днів
|$ +0.2027152922
|+182.41%
|90 днів
|$ +0.06432137001845356
|+137.41%
Останній аналіз цін xSAUCE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.29%
-10.43%
-1.79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
xSAUCE is a receipt token known received upon single-sided staking SAUCE. The SAUCE-xSAUCE rate was initialized at 1:1 and is designed to increase over time. This growth is enabled by automatic compounding in the Infinity Pool, fueled by SAUCE buybacks and allocations from the masterchef contract.
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