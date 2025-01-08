Ціна XRun (XRUN)
Поточна ціна XRun (XRUN) сьогодні становить 0.01875777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XRun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.39K USD
- зміна ціни XRun протягом дня — -20.85%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін XRUN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни XRUN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XRun до USD становила $ -0.00494185855004175.
За останні 30 днів зміна ціни XRun до USD становила $ -0.0072563664.
За останні 60 днів зміна ціни XRun до USD становила $ -0.0113178719.
За останні 90 днів зміна ціни XRun до USD становила $ -0.03227047321136611.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00494185855004175
|-20.85%
|30 днів
|$ -0.0072563664
|-38.68%
|60 днів
|$ -0.0113178719
|-60.33%
|90 днів
|$ -0.03227047321136611
|-63.24%
Останній аналіз цін XRun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.16%
-20.85%
-32.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XRUN is one of the most successful Pokémon Go cases and is a blockchain advertising platform with AR(Augmented Reality) and GPS technology A blockchain advertising platform with AR(Augmented Reality) and GPS technology Collection and mission performance of XRUN crypto-currency Increased reliability and immersion in advertising of introducing Blockchain and using AR High reward system through crypto-currency, increased advertising efficiency
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 XRUN до AUD
A$0.030012432
|1 XRUN до GBP
￡0.015006216
|1 XRUN до EUR
€0.0180074592
|1 XRUN до USD
$0.01875777
|1 XRUN до MYR
RM0.0842223873
|1 XRUN до TRY
₺0.6630871695
|1 XRUN до JPY
¥2.9659785924
|1 XRUN до RUB
₽2.0117708325
|1 XRUN до INR
₹1.6101669768
|1 XRUN до IDR
Rp302.5446350631
|1 XRUN до PHP
₱1.095453768
|1 XRUN до EGP
￡E.0.9500810505
|1 XRUN до BRL
R$0.114422397
|1 XRUN до CAD
C$0.0268236111
|1 XRUN до BDT
৳2.284696386
|1 XRUN до NGN
₦28.9918217343
|1 XRUN до UAH
₴0.7979555358
|1 XRUN до VES
Bs0.99416181
|1 XRUN до PKR
Rs5.2570526202
|1 XRUN до KZT
₸9.9721932651
|1 XRUN до THB
฿0.649018842
|1 XRUN до TWD
NT$0.6167554776
|1 XRUN до CHF
Fr0.016881993
|1 XRUN до HKD
HK$0.1457478729
|1 XRUN до MAD
.د.م0.1887031662