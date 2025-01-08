Сьогоднішня ціна XRun (XRUN)

Поточна ціна XRun (XRUN) сьогодні становить 0.01875777 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRUN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XRun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.39K USD

- зміна ціни XRun протягом дня — -20.85%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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