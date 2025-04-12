Сьогоднішня ціна Xrpturbo (XRT)

Поточна ціна Xrpturbo (XRT) сьогодні становить 0.01854537 USD з ринковою капіталізацією $ 1.86M USD. Ціна XRT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Xrpturbo:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Xrpturbo протягом дня — -0.36%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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