Ціна Xrpturbo (XRT)
Поточна ціна Xrpturbo (XRT) сьогодні становить 0.01854537 USD з ринковою капіталізацією $ 1.86M USD. Ціна XRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xrpturbo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Xrpturbo протягом дня — -0.36%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xrpturbo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xrpturbo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Xrpturbo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xrpturbo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.36%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xrpturbo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-0.36%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XRPTurbo is a pioneering platform serving as the first AI Agent & RWA Launchpad on the XRP Ledger (XRPL).It introduces autonomous AI-driven agents and RWA projects into the XRP ecosystem, enabling intelligent automation across a range of blockchain activities.By leveraging XRPL’s fast and low-cost transactions, XRPTurbo integrates AI capabilities directly into on-chain operations, bringing new efficiency and utility to the network.The platform empowers users to deploy AI Agents that can interact with XRPL and external systems, enhancing the functionality of XRP-based applications.
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