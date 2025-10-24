Ціна Xrpatriot (XRPATRIOT)
Актуальна ціна Xrpatriot (XRPATRIOT) становить $0,073299. За останні 24 години XRPATRIOT торгувався між мінімумом у $ 0,072497 і максимумом у $ 0,073483, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XRPATRIOT становить $ 0,142747, тоді як його історичний мінімум — $ 0,064433.
Що стосується короткострокових результатів, то XRPATRIOT змінився на -- за останню годину, -0,05% за 24 години та на +0,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Xrpatriot — $ 1,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XRPATRIOT — 17,76M, зі загальною пропозицією 17760000.00000001. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,30M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xrpatriot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xrpatriot до USD становила $ -0,0301360335.
За останні 60 днів зміна ціни Xrpatriot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Xrpatriot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,05%
|30 днів
|$ -0,0301360335
|-41,11%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
XRPATRIOT is a community-driven token on the XRP Ledger (XRPL), focused on promoting patriotism and financial freedom through cryptocurrency. It aims to unite supporters of XRP and decentralization, emphasizing liberty and camaraderie. The project includes an associated NFT collection called The Patriots Club, featuring 1,776 unique NFTs that represent membership in the ecosystem. These NFTs are traded on platforms like xrp.cafe, with a floor price around 27 XRP. The token, traded on First Ledger, has a price of approximately $0.1336, with a 10.2% increase in the last 24 hours and a market cap of about $366,323. The project markets itself as a cultural movement, but some sources note a lack of verified supply data and limited exchange listings, suggesting caution for investors.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
