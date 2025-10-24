Інформація щодо ціни Xrpatriot (XRPATRIOT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,072497 $ 0,072497 $ 0,072497 Мін. за 24 год $ 0,073483 $ 0,073483 $ 0,073483 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,072497$ 0,072497 $ 0,072497 Макс. за 24 год $ 0,073483$ 0,073483 $ 0,073483 Рекордний максимум $ 0,142747$ 0,142747 $ 0,142747 Найнижча ціна $ 0,064433$ 0,064433 $ 0,064433 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,36%

Актуальна ціна Xrpatriot (XRPATRIOT) становить $0,073299. За останні 24 години XRPATRIOT торгувався між мінімумом у $ 0,072497 і максимумом у $ 0,073483, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XRPATRIOT становить $ 0,142747, тоді як його історичний мінімум — $ 0,064433.

Що стосується короткострокових результатів, то XRPATRIOT змінився на -- за останню годину, -0,05% за 24 години та на +0,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Xrpatriot (XRPATRIOT)

Ринкова капіталізація $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Циркуляційне постачання 17,76M 17,76M 17,76M Загальна пропозиція 17 760 000,00000001 17 760 000,00000001 17 760 000,00000001

Поточна ринкова капіталізація Xrpatriot — $ 1,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XRPATRIOT — 17,76M, зі загальною пропозицією 17760000.00000001. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,30M.