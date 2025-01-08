Сьогоднішня ціна XRP20 (XRP20)

Поточна ціна XRP20 (XRP20) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRP20 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XRP20:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.40K USD

- зміна ціни XRP20 протягом дня — -7.34%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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