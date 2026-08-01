Сьогоднішня ціна XRP SUPERCYCLE

Поточна ціна XRP SUPERCYCLE (XRPS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XRPS до USD становить $ 0 за XRPS.

XRP SUPERCYCLE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 781, з циркуляційною пропозицією у 999,96M XRPS. Протягом останніх 24 годин XRPS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00190451, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XRPS змінився на +0,41% за останню годину та на -25,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо XRP SUPERCYCLE (XRPS)

Ринкова капіталізація $ 22,78K$ 22,78K $ 22,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,78K$ 22,78K $ 22,78K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 959 929,292736 999 959 929,292736 999 959 929,292736

Поточна ринкова капіталізація XRP SUPERCYCLE — $ 22,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XRPS — 999,96M, зі загальною пропозицією 999959929.292736. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,78K.