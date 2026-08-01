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Поточна ціна XRP SUPERCYCLE сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація XRPS становить 22 781 USD. Відстежуйте оновлення цін XRPS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна XRP SUPERCYCLE сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація XRPS становить 22 781 USD. Відстежуйте оновлення цін XRPS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про XRPS

Інформація про ціну XRPS

Що таке XRPS

Офіційний вебсайт XRPS

Токеноміка XRPS

Прогноз ціни XRPS

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Ціна XRP SUPERCYCLE (XRPS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 XRPS до USD:

$0,00002249
$0,00002249$0,00002249
-9,10%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни XRP SUPERCYCLE (XRPS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:46:00 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна XRP SUPERCYCLE

Поточна ціна XRP SUPERCYCLE (XRPS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XRPS до USD становить $ 0 за XRPS.

XRP SUPERCYCLE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 781, з циркуляційною пропозицією у 999,96M XRPS. Протягом останніх 24 годин XRPS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00190451, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці XRPS змінився на +0,41% за останню годину та на -25,76% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо XRP SUPERCYCLE (XRPS)

$ 22,78K
$ 22,78K$ 22,78K

--
----

$ 22,78K
$ 22,78K$ 22,78K

999,96M
999,96M 999,96M

999 959 929,292736
999 959 929,292736 999 959 929,292736

Поточна ринкова капіталізація XRP SUPERCYCLE — $ 22,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XRPS — 999,96M, зі загальною пропозицією 999959929.292736. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,78K.

Історія ціни XRP SUPERCYCLE у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00190451
$ 0,00190451$ 0,00190451

$ 0
$ 0$ 0

+0,41%

-7,92%

-25,76%

-25,76%

Історія ціни XRP SUPERCYCLE (XRPS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XRP SUPERCYCLE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XRP SUPERCYCLE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XRP SUPERCYCLE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XRP SUPERCYCLE до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-7,92%
30 днів$ 0-1,80%
60 днів$ 0-98,22%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни XRP SUPERCYCLE

Прогноз ціни XRP SUPERCYCLE (XRPS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна XRPS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни XRP SUPERCYCLE (XRPS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна XRP SUPERCYCLE потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне XRP SUPERCYCLE у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни XRPS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни XRP SUPERCYCLE.

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Ресурс XRP SUPERCYCLE (XRPS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Pump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про XRP SUPERCYCLE

Яка зараз ціна торгівлі XRP SUPERCYCLE?

Поточна ціна торгівлі XRP SUPERCYCLE становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі XRPS?

XRPS зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники XRP SUPERCYCLE сьогодні?

За останні 24 години XRP SUPERCYCLE зазнав зміни ціни на -7.92%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується XRP SUPERCYCLE сьогодні?

Протягом останнього дня XRP SUPERCYCLE коливався між ₴ і ₴, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про XRP SUPERCYCLE

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:46:00 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для XRP SUPERCYCLE (XRPS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про XRP SUPERCYCLE

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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