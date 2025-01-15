Сьогоднішня ціна XRP ARMY (ARMY)

Поточна ціна XRP ARMY (ARMY) сьогодні становить 0.17845 USD з ринковою капіталізацією $ 105.11M USD. Ціна ARMY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XRP ARMY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.05K USD

- зміна ціни XRP ARMY протягом дня — +27.19%

- циркуляційна пропозиція – 589.00M USD

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