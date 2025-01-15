Ціна XRP ARMY (ARMY)
Поточна ціна XRP ARMY (ARMY) сьогодні становить 0.17845 USD з ринковою капіталізацією $ 105.11M USD. Ціна ARMY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XRP ARMY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.05K USD
- зміна ціни XRP ARMY протягом дня — +27.19%
- циркуляційна пропозиція – 589.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XRP ARMY до USD становила $ +0.0381504.
За останні 30 днів зміна ціни XRP ARMY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XRP ARMY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XRP ARMY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0381504
|+27.19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XRP ARMY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+6.75%
+27.19%
+207.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cult / Movement Token (meme) running in XRP Ledger for supporting and rising this coin/ledger. In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP $ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as $XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken. We shall prevail. For Ripple. For XRP. For the XRP ARMY
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