Що таке XRGB ( XRGB)

XRGB is composed of two components: the protocol and the blockchain. XRGB protocol is an interoperability protocol designed for Bitcoin assets and ERC404 assets. It aims to improve the liquidity and efficiency of Bitcoin assets via decentralized massage passing and liquid transfer mechanism. XRGB chain implements the XRGB protocol and introduces the enhanced transactional privacy of the RGB protocol. It aspires to be the quintessential Bitcoin DeFi layer2, prioritizing scalability and privacy while fostering a vibrant asset liquidity.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс XRGB (XRGB) Whitepaper Офіційний вебсайт