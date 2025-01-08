Ціна XRGB (XRGB)
Поточна ціна XRGB (XRGB) сьогодні становить 0.00976069 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRGB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XRGB:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.79 USD
- зміна ціни XRGB протягом дня — +9.89%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XRGB до USD становила $ +0.00087856.
За останні 30 днів зміна ціни XRGB до USD становила $ -0.0038215473.
За останні 60 днів зміна ціни XRGB до USD становила $ -0.0025902577.
За останні 90 днів зміна ціни XRGB до USD становила $ -0.003106171506870497.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00087856
|+9.89%
|30 днів
|$ -0.0038215473
|-39.15%
|60 днів
|$ -0.0025902577
|-26.53%
|90 днів
|$ -0.003106171506870497
|-24.14%
Останній аналіз цін XRGB: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
+9.89%
-70.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XRGB is composed of two components: the protocol and the blockchain. XRGB protocol is an interoperability protocol designed for Bitcoin assets and ERC404 assets. It aims to improve the liquidity and efficiency of Bitcoin assets via decentralized massage passing and liquid transfer mechanism. XRGB chain implements the XRGB protocol and introduces the enhanced transactional privacy of the RGB protocol. It aspires to be the quintessential Bitcoin DeFi layer2, prioritizing scalability and privacy while fostering a vibrant asset liquidity.
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