Ціна XRdoge (XRDOGE)
Поточна ціна XRdoge (XRDOGE) сьогодні становить 0.00002736 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XRDOGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XRdoge:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 248.65 USD
- зміна ціни XRdoge протягом дня — -3.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XRdoge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XRdoge до USD становила $ -0.0000099683.
За останні 60 днів зміна ціни XRdoge до USD становила $ -0.0000195397.
За останні 90 днів зміна ціни XRdoge до USD становила $ +0.000005736513137580978.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.13%
|30 днів
|$ -0.0000099683
|-36.43%
|60 днів
|$ -0.0000195397
|-71.41%
|90 днів
|$ +0.000005736513137580978
|+26.53%
Останній аналіз цін XRdoge: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-3.13%
-10.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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