Яка зараз ціна xRAM Liquid Staking Token?

xRAM Liquid Staking Token торгують за ₴0.6695859874315764224000, що відображає зміну ціни на рівні -1.39% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як HYPERRAM порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.39% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо HYPERRAM перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як xRAM Liquid Staking Token виглядає у порівнянні з токенами категорії Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem?

У сегменті Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem HYPERRAM демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація xRAM Liquid Staking Token?

Ринкова капіталізація ₴65111201.79549304736000 розташовує HYPERRAM на #-- місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.6430868889501310992000 до ₴0.6881480918706604512000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують HYPERRAM?

xRAM Liquid Staking Token згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку HYPERRAM?

З 97240808.8280164 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.