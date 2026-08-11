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Поточна ціна xRAM Liquid Staking Token сьогодні становить 0,01519456 USD. Ринкова капіталізація HYPERRAM становить 1 477 534 USD. Відстежуйте оновлення цін HYPERRAM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна xRAM Liquid Staking Token сьогодні становить 0,01519456 USD. Ринкова капіталізація HYPERRAM становить 1 477 534 USD. Відстежуйте оновлення цін HYPERRAM до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про HYPERRAM

Інформація про ціну HYPERRAM

Що таке HYPERRAM

Офіційний вебсайт HYPERRAM

Токеноміка HYPERRAM

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Ціна xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 HYPERRAM до USD:

$0,01524801
$0,01524801$0,01524801
-0,01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:50:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна xRAM Liquid Staking Token

Поточна ціна xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) сьогодні становить $ 0,01519456, зі зміною 1,40% за останні 24 години. Поточний курс конвертації HYPERRAM до USD становить $ 0,01519456 за HYPERRAM.

xRAM Liquid Staking Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 477 534, з циркуляційною пропозицією у 97,24M HYPERRAM. Протягом останніх 24 годин HYPERRAM торгувався між $ 0,01459323 (мінімум) та $ 0,01561578 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03819125, тоді як історичний мінімум — $ 0,00866271.

У короткостроковій динаміці HYPERRAM змінився на +0,02% за останню годину та на -7,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,17K.

Ринкова інформація щодо xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

$ 1,48M
$ 1,48M$ 1,48M

$ 2,17K
$ 2,17K$ 2,17K

$ 1,48M
$ 1,48M$ 1,48M

97,24M
97,24M 97,24M

97 240 808,8280164
97 240 808,8280164 97 240 808,8280164

Поточна ринкова капіталізація xRAM Liquid Staking Token — $ 1,48M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,17K. Циркуляційна пропозиція HYPERRAM — 97,24M, зі загальною пропозицією 97240808.8280164. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,48M.

Історія ціни xRAM Liquid Staking Token у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,01459323
$ 0,01459323$ 0,01459323
Мін. за 24 год
$ 0,01561578
$ 0,01561578$ 0,01561578
Макс. за 24 год

$ 0,01459323
$ 0,01459323$ 0,01459323

$ 0,01561578
$ 0,01561578$ 0,01561578

$ 0,03819125
$ 0,03819125$ 0,03819125

$ 0,00866271
$ 0,00866271$ 0,00866271

+0,02%

-1,39%

-7,82%

-7,82%

Історія ціни xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни xRAM Liquid Staking Token до USD становила $ -0,000215346989358333.
За останні 30 днів зміна ціни xRAM Liquid Staking Token до USD становила $ -0,0036962195.
За останні 60 днів зміна ціни xRAM Liquid Staking Token до USD становила $ -0,0076086303.
За останні 90 днів зміна ціни xRAM Liquid Staking Token до USD становила $ -0,000000001605500688.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000215346989358333-1,39%
30 днів$ -0,0036962195-24,32%
60 днів$ -0,0076086303-50,07%
90 днів$ -0,000000001605500688-0,00%

Прогноз ціни xRAM Liquid Staking Token

Прогноз ціни xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна HYPERRAM у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна xRAM Liquid Staking Token потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне xRAM Liquid Staking Token у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни HYPERRAM на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни xRAM Liquid Staking Token.

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Ресурс xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

Офіційний вебсайт

Категорія :

HyperEVM EcosystemLiquid Staking Tokens

Про xRAM Liquid Staking Token

Яка зараз ціна xRAM Liquid Staking Token?

xRAM Liquid Staking Token торгують за ₴0.6695859874315764224000, що відображає зміну ціни на рівні -1.39% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як HYPERRAM порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -1.39% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо HYPERRAM перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як xRAM Liquid Staking Token виглядає у порівнянні з токенами категорії Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem?

У сегменті Liquid Staking Tokens,HyperEVM Ecosystem HYPERRAM демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація xRAM Liquid Staking Token?

Ринкова капіталізація ₴65111201.79549304736000 розташовує HYPERRAM на #-- місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.6430868889501310992000 до ₴0.6881480918706604512000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують HYPERRAM?

xRAM Liquid Staking Token згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку HYPERRAM?

З 97240808.8280164 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про xRAM Liquid Staking Token

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:50:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для xRAM Liquid Staking Token (HYPERRAM)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про xRAM Liquid Staking Token

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