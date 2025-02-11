Ціна XQUOK (XQUOK)
Поточна ціна XQUOK (XQUOK) сьогодні становить -- USD з ринковою капіталізацією -- USD. Ціна XQUOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XQUOK:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни XQUOK протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – -- USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XQUOK до USD становила --.
За останні 30 днів зміна ціни XQUOK до USD становила --.
За останні 60 днів зміна ціни XQUOK до USD становила --.
За останні 90 днів зміна ціни XQUOK до USD становила --.
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Останній аналіз цін XQUOK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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