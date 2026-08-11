Сьогоднішня ціна XPT

Поточна ціна XPT (XPT) сьогодні становить $ 0,00130021, зі зміною 3,71% за останні 24 години. Поточний курс конвертації XPT до USD становить $ 0,00130021 за XPT.

XPT наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 300 001, з циркуляційною пропозицією у 999,99M XPT. Протягом останніх 24 годин XPT торгувався між $ 0,00128861 (мінімум) та $ 0,00135865 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,03226485, тоді як історичний мінімум — $ 0,00120165.

У короткостроковій динаміці XPT змінився на +0,38% за останню годину та на +3,85% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,33K.

Ринкова інформація щодо XPT (XPT)

Ринкова капіталізація $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Обсяг (за 24 год) $ 3,33K$ 3,33K $ 3,33K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,30M$ 1,30M $ 1,30M Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 994 803,096829 999 994 803,096829 999 994 803,096829

Поточна ринкова капіталізація XPT — $ 1,30M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,33K. Циркуляційна пропозиція XPT — 999,99M, зі загальною пропозицією 999994803.096829. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,30M.