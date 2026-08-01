Сьогоднішня ціна XPRTL

Поточна ціна XPRTL (PRTL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRTL до USD становить $ 0 за PRTL.

XPRTL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 954,52, з циркуляційною пропозицією у 738,13M PRTL. Протягом останніх 24 годин PRTL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRTL змінився на -- за останню годину та на -2,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо XPRTL (PRTL)

Ринкова капіталізація $ 13,95K$ 13,95K $ 13,95K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,91K$ 18,91K $ 18,91K Циркуляційне постачання 738,13M 738,13M 738,13M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація XPRTL — $ 13,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRTL — 738,13M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,91K.