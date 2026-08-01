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Поточна ціна XPRTL сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PRTL становить 13 954,52 USD. Відстежуйте оновлення цін PRTL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна XPRTL сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PRTL становить 13 954,52 USD. Відстежуйте оновлення цін PRTL до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PRTL

Інформація про ціну PRTL

Що таке PRTL

Офіційний вебсайт PRTL

Токеноміка PRTL

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Ціна XPRTL (PRTL)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PRTL до USD:

$0,00001891
$0,00001891$0,00001891
-1,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни XPRTL (PRTL) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:45:46 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна XPRTL

Поточна ціна XPRTL (PRTL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PRTL до USD становить $ 0 за PRTL.

XPRTL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 954,52, з циркуляційною пропозицією у 738,13M PRTL. Протягом останніх 24 годин PRTL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PRTL змінився на -- за останню годину та на -2,80% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо XPRTL (PRTL)

$ 13,95K
$ 13,95K$ 13,95K

--
----

$ 18,91K
$ 18,91K$ 18,91K

738,13M
738,13M 738,13M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація XPRTL — $ 13,95K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PRTL — 738,13M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,91K.

Історія ціни XPRTL у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мін. за 24 год
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс. за 24 год

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2,80%

-2,80%

Історія ціни XPRTL (PRTL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XPRTL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XPRTL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XPRTL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XPRTL до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-16,92%
60 днів$ 0-42,51%
90 днів----

Прогноз ціни XPRTL

Прогноз ціни XPRTL (PRTL) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PRTL у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни XPRTL (PRTL) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна XPRTL потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне XPRTL у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PRTL на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни XPRTL.

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Ресурс XPRTL (PRTL)

Офіційний вебсайт

Категорія :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

Про XPRTL

Яка зараз ціна торгівлі XPRTL?

Поточна ціна торгівлі XPRTL становить ₴, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі PRTL?

PRTL зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники XPRTL сьогодні?

За останні 24 години XPRTL зазнав зміни ціни на --%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується XPRTL сьогодні?

Протягом останнього дня XPRTL коливався між ₴0E-15 і ₴0E-15, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про XPRTL

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:45:46 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для XPRTL (PRTL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про XPRTL

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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