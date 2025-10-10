Дослідіть токеноміку XPLA (XPLA) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів XPLA, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку XPLA (XPLA) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів XPLA, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Ринкова капіталізація: $ 25,57M $ 25,57M $ 25,57M Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 832,84M $ 832,84M $ 832,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 61,40M $ 61,40M $ 61,40M Історичний максимум: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Історичний мінімум: $ 0,02475736 $ 0,02475736 $ 0,02475736 Поточна ціна: $ 0,03070028 $ 0,03070028 $ 0,03070028 Дізнайтеся більше про ціну XPLA (XPLA) Купити XPLA зараз! Інформація XPLA (XPLA) XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued. XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility. Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Офіційний вебсайт: https://www.xpla.io/ Токеноміка XPLA (XPLA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XPLA (XPLA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XPLA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XPLA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XPLA, досліджуйте ціну токена XPLA в реальному часі! Відмова від відповідальності Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.