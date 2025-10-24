Інформація щодо ціни XPLA (XPLA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,02552227 $ 0,02552227 $ 0,02552227 Мін. за 24 год $ 0,02775373 $ 0,02775373 $ 0,02775373 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,02552227$ 0,02552227 $ 0,02552227 Макс. за 24 год $ 0,02775373$ 0,02775373 $ 0,02775373 Рекордний максимум $ 1,4$ 1,4 $ 1,4 Найнижча ціна $ 0,02475736$ 0,02475736 $ 0,02475736 Зміна ціни (за 1 год) +0,69% Зміна ціни (1 дн.) +0,48% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,09% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,09%

Актуальна ціна XPLA (XPLA) становить $0,02710245. За останні 24 години XPLA торгувався між мінімумом у $ 0,02552227 і максимумом у $ 0,02775373, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XPLA становить $ 1,4, тоді як його історичний мінімум — $ 0,02475736.

Що стосується короткострокових результатів, то XPLA змінився на +0,69% за останню годину, +0,48% за 24 години та на +3,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XPLA (XPLA)

Ринкова капіталізація $ 22,56M$ 22,56M $ 22,56M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 54,20M$ 54,20M $ 54,20M Циркуляційне постачання 832,39M 832,39M 832,39M Загальна пропозиція 1 999 921 732,5821 1 999 921 732,5821 1 999 921 732,5821

Поточна ринкова капіталізація XPLA — $ 22,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XPLA — 832,39M, зі загальною пропозицією 1999921732.5821. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 54,20M.