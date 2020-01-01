Токеноміка XPi (XPI) Дізнайтеся ключову інформацію про XPi (XPI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XPi (XPI) $XPi is an innovative meme token deeply rooted in the Pi Network ecosystem, designed to break the limitations of traditional tokens and build a diversified ecosystem that integrates cutting-edge technology with blockchain applications. Currently deployed on the Solana blockchain, $XPi leverages Solana’s high performance, low transaction fees, and fast confirmation times to provide users with a secure and convenient trading experience. As the Pi Network mainnet begins to support token functionalities in the future, we plan to officially migrate from Solana to the Pi mainnet, thereby fully integrating the vast and active global Pi community and further enhancing token liquidity and ecosystem connectivity. At the same time, $XPi is not limited to being a tool for financial payments and transactions; it is also committed to advancing research in frontier technologies. Our project team will focus on fields such as space exploration, artificial intelligence, Web3, and decentralized science (DeSci), utilizing blockchain-based incentive mechanisms to provide funding support and technical collaboration platforms for research projects. We believe that by combining token economics with the application of cutting-edge technologies, $XPi can create an open, transparent, and collaboratively innovative ecosystem that benefits users worldwide, enabling every participant to profit from the wave of digital economy and research innovation. Офіційний вебсайт: https://x.pi.sale Купити XPI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XPi (XPI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XPi (XPI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 207,42K $ 207,42K $ 207,42K Загальна пропозиція: $ 999,65M $ 999,65M $ 999,65M Циркуляційна пропозиція: $ 999,65M $ 999,65M $ 999,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 207,42K $ 207,42K $ 207,42K Історичний максимум: $ 0,00315594 $ 0,00315594 $ 0,00315594 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00020749 $ 0,00020749 $ 0,00020749 Дізнайтеся більше про ціну XPi (XPI)

Токеноміка XPi (XPI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XPi (XPI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XPI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XPI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XPI, досліджуйте ціну токена XPI в реальному часі!

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