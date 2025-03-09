Сьогоднішня ціна XPi (XPI)

Поточна ціна XPi (XPI) сьогодні становить 0.00232683 USD з ринковою капіталізацією $ 2.36M USD. Ціна XPI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XPi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 146.43K USD

- зміна ціни XPi протягом дня — +3.61%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

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