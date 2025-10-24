Інформація щодо ціни Xpense (XPE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,875552$ 0,875552 $ 0,875552 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна Xpense (XPE) становить --. За останні 24 години XPE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XPE становить $ 0,875552, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то XPE змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Xpense (XPE)

Ринкова капіталізація $ 7,69K$ 7,69K $ 7,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,37K$ 11,37K $ 11,37K Циркуляційне постачання 20,83M 20,83M 20,83M Загальна пропозиція 30 811 436,395838805 30 811 436,395838805 30 811 436,395838805

Поточна ринкова капіталізація Xpense — $ 7,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XPE — 20,83M, зі загальною пропозицією 30811436.395838805. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,37K.