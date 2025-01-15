Ціна Xpendium (XPND)
Поточна ціна Xpendium (XPND) сьогодні становить 0.00010513 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XPND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xpendium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.55 USD
- зміна ціни Xpendium протягом дня — +0.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xpendium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xpendium до USD становила $ +0.0000105412.
За останні 60 днів зміна ціни Xpendium до USD становила $ +0.0000160007.
За останні 90 днів зміна ціни Xpendium до USD становила $ +0.00002755222460196851.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.82%
|30 днів
|$ +0.0000105412
|+10.03%
|60 днів
|$ +0.0000160007
|+15.22%
|90 днів
|$ +0.00002755222460196851
|+35.52%
Останній аналіз цін Xpendium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
+0.82%
-7.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Xpendium ($XPND) is the native token for Time Raiders. Time Raiders is a fast-paced Shoot and Loot, Time Travel, Play-To-Earn, NFT game. Players travel through time and fight enemies to find loot. They can use this precious loot to power up their characters and weapons, craft it into new items, or sell it. Everything in the game is an NFT that can be traded for Xpendium ($XPND). "
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