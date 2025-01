Що таке Xpendium ( XPND)

"Xpendium ($XPND) is the native token for Time Raiders. Time Raiders is a fast-paced Shoot and Loot, Time Travel, Play-To-Earn, NFT game. Players travel through time and fight enemies to find loot. They can use this precious loot to power up their characters and weapons, craft it into new items, or sell it. Everything in the game is an NFT that can be traded for Xpendium ($XPND). "

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Xpendium (XPND) Офіційний вебсайт