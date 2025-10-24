Інформація щодо ціни Xpedition (XPED) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,03393605$ 0,03393605 $ 0,03393605 Найнижча ціна $ 0,0232951$ 0,0232951 $ 0,0232951 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -5,51% Зміна ціни (за 7 дн.) -5,51%

Актуальна ціна Xpedition (XPED) становить $0,023296. За останні 24 години XPED торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XPED становить $ 0,03393605, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0232951.

Що стосується короткострокових результатів, то XPED змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -5,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Xpedition (XPED)

Ринкова капіталізація $ 4,09M$ 4,09M $ 4,09M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,65M$ 11,65M $ 11,65M Циркуляційне постачання 175,51M 175,51M 175,51M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Xpedition — $ 4,09M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XPED — 175,51M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,65M.