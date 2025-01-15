Ціна Xpansion Game (XPS)
Поточна ціна Xpansion Game (XPS) сьогодні становить 0.00073627 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XPS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Xpansion Game:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.39 USD
- зміна ціни Xpansion Game протягом дня — -0.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Xpansion Game до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Xpansion Game до USD становила $ -0.0000072118.
За останні 60 днів зміна ціни Xpansion Game до USD становила $ -0.0000070352.
За останні 90 днів зміна ціни Xpansion Game до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.93%
|30 днів
|$ -0.0000072118
|-0.97%
|60 днів
|$ -0.0000070352
|-0.95%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Xpansion Game: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.93%
-0.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Xpansion will grow into a Decentralized Autonomous Organization. An integrated on-chain open economy, driven by on-chain decentralized player governance. A game world fully run by its players, open to interface and integrate with other economies.
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