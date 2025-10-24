Інформація щодо ціни Xpanse (HZN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00240056 $ 0,00240056 $ 0,00240056 Мін. за 24 год $ 0,00256707 $ 0,00256707 $ 0,00256707 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00240056$ 0,00240056 $ 0,00240056 Макс. за 24 год $ 0,00256707$ 0,00256707 $ 0,00256707 Рекордний максимум $ 1,62$ 1,62 $ 1,62 Найнижча ціна $ 0,00168822$ 0,00168822 $ 0,00168822 Зміна ціни (за 1 год) -1,17% Зміна ціни (1 дн.) +2,28% Зміна ціни (за 7 дн.) +24,46% Зміна ціни (за 7 дн.) +24,46%

Актуальна ціна Xpanse (HZN) становить $0,00253298. За останні 24 години HZN торгувався між мінімумом у $ 0,00240056 і максимумом у $ 0,00256707, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HZN становить $ 1,62, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00168822.

Що стосується короткострокових результатів, то HZN змінився на -1,17% за останню годину, +2,28% за 24 години та на +24,46% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Xpanse (HZN)

Ринкова капіталізація $ 478,99K$ 478,99K $ 478,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 655,71K$ 655,71K $ 655,71K Циркуляційне постачання 189,15M 189,15M 189,15M Загальна пропозиція 258 932 986,6650584 258 932 986,6650584 258 932 986,6650584

Поточна ринкова капіталізація Xpanse — $ 478,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HZN — 189,15M, зі загальною пропозицією 258932986.6650584. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 655,71K.