Сьогоднішня ціна XP Network (XPNET)

Поточна ціна XP Network (XPNET) сьогодні становить 0.00036484 USD з ринковою капіталізацією $ 210.46K USD. Ціна XPNET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XP Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни XP Network протягом дня — +2.26%

- циркуляційна пропозиція – 576.81M USD

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