Ціна XP Network (XPNET)
Поточна ціна XP Network (XPNET) сьогодні становить 0.00036484 USD з ринковою капіталізацією $ 210.46K USD. Ціна XPNET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XP Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни XP Network протягом дня — +2.26%
- циркуляційна пропозиція – 576.81M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XP Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XP Network до USD становила $ -0.0000896422.
За останні 60 днів зміна ціни XP Network до USD становила $ -0.0002118229.
За останні 90 днів зміна ціни XP Network до USD становила $ -0.0008083420731265693.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.26%
|30 днів
|$ -0.0000896422
|-24.57%
|60 днів
|$ -0.0002118229
|-58.05%
|90 днів
|$ -0.0008083420731265693
|-68.90%
Останній аналіз цін XP Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
+2.26%
-17.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
XP.network is the first blockchain-agnostic NFT ecosystem. It enables multichain support out of the box for any minted NFT, dApp or use case, allowing NFTs and funds to flow freely between networks and wallets.
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