Сьогоднішня ціна XP (XP)

Поточна ціна XP (XP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 738.95K USD. Ціна XP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.63K USD

- зміна ціни XP протягом дня — +1,312.99%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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