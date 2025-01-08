Ціна XP (XP)
Поточна ціна XP (XP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 738.95K USD. Ціна XP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 277.63K USD
- зміна ціни XP протягом дня — +1,312.99%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XP до USD становила $ +0.00076864.
За останні 30 днів зміна ціни XP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни XP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00076864
|+1,312.99%
|30 днів
|$ 0
|+1,247.80%
|60 днів
|$ 0
|+437.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+153.88%
+1,312.99%
+1,573.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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