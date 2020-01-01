Токеноміка XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Дізнайтеся ключову інформацію про XOXNO Staked EGLD (XEGLD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XOXNO Staked EGLD (XEGLD) xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users. Офіційний вебсайт: https://xoxno.com/defi Купити XEGLD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XOXNO Staked EGLD (XEGLD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XOXNO Staked EGLD (XEGLD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 531,32K $ 531,32K $ 531,32K Загальна пропозиція: $ 38,52K $ 38,52K $ 38,52K Циркуляційна пропозиція: $ 38,52K $ 38,52K $ 38,52K FDV (повністю розведена вартість): $ 531,32K $ 531,32K $ 531,32K Історичний максимум: $ 22,03 $ 22,03 $ 22,03 Історичний мінімум: $ 11,84 $ 11,84 $ 11,84 Поточна ціна: $ 13,78 $ 13,78 $ 13,78 Дізнайтеся більше про ціну XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

Токеноміка XOXNO Staked EGLD (XEGLD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XOXNO Staked EGLD (XEGLD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів XEGLD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів XEGLD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку XEGLD, досліджуйте ціну токена XEGLD в реальному часі!

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