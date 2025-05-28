Ціна XOXNO Staked EGLD (XEGLD)
Поточна ціна XOXNO Staked EGLD (XEGLD) сьогодні становить 18.81 USD з ринковою капіталізацією $ 542.62K USD. Ціна XEGLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XOXNO Staked EGLD:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни XOXNO Staked EGLD протягом дня — +3.17%
- циркуляційна пропозиція – 28.89K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XOXNO Staked EGLD до USD становила $ +0.578103.
За останні 30 днів зміна ціни XOXNO Staked EGLD до USD становила $ +1.7293669470.
За останні 60 днів зміна ціни XOXNO Staked EGLD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни XOXNO Staked EGLD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.578103
|+3.17%
|30 днів
|$ +1.7293669470
|+9.19%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XOXNO Staked EGLD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.47%
+3.17%
+2.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
xEGLD is a derivative token of EGLD, created by XOXNO on the MultiversX blockchain. It functions as a liquid staking solution, enabling users to stake any amount of EGLD and participate in the network’s proof-of-stake consensus without traditional staking limitations. Users receive xEGLD tokens upon staking, which represent their staked assets. These tokens remain liquid, allowing trading, lending, or use in DeFi strategies like liquidity provision within the MultiversX ecosystem. The project enhances network security while offering flexibility and access to decentralized finance opportunities for users.
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