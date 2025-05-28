Сьогоднішня ціна XOXNO Staked EGLD (XEGLD)

Поточна ціна XOXNO Staked EGLD (XEGLD) сьогодні становить 18.81 USD з ринковою капіталізацією $ 542.62K USD. Ціна XEGLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності XOXNO Staked EGLD:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни XOXNO Staked EGLD протягом дня — +3.17%

- циркуляційна пропозиція – 28.89K USD

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