Інформація щодо ціни XOXNO (XOXNO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,01741818 $ 0,01741818 $ 0,01741818 Мін. за 24 год $ 0,01856394 $ 0,01856394 $ 0,01856394 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,01741818$ 0,01741818 $ 0,01741818 Макс. за 24 год $ 0,01856394$ 0,01856394 $ 0,01856394 Рекордний максимум $ 0,291313$ 0,291313 $ 0,291313 Найнижча ціна $ 0,01521366$ 0,01521366 $ 0,01521366 Зміна ціни (за 1 год) -0,31% Зміна ціни (1 дн.) +4,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,05%

Актуальна ціна XOXNO (XOXNO) становить $0,01841314. За останні 24 години XOXNO торгувався між мінімумом у $ 0,01741818 і максимумом у $ 0,01856394, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум XOXNO становить $ 0,291313, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01521366.

Що стосується короткострокових результатів, то XOXNO змінився на -0,31% за останню годину, +4,38% за 24 години та на +4,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо XOXNO (XOXNO)

Ринкова капіталізація $ 1,22M$ 1,22M $ 1,22M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,84M$ 1,84M $ 1,84M Циркуляційне постачання 66,02M 66,02M 66,02M Загальна пропозиція 99 967 505,35814813 99 967 505,35814813 99 967 505,35814813

Поточна ринкова капіталізація XOXNO — $ 1,22M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція XOXNO — 66,02M, зі загальною пропозицією 99967505.35814813. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,84M.