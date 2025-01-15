Ціна XOX Labs (XOX)
Поточна ціна XOX Labs (XOX) сьогодні становить 0.00083794 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна XOX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності XOX Labs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 473.26 USD
- зміна ціни XOX Labs протягом дня — +6.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни XOX Labs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни XOX Labs до USD становила $ -0.0004310344.
За останні 60 днів зміна ціни XOX Labs до USD становила $ -0.0005903785.
За останні 90 днів зміна ціни XOX Labs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.62%
|30 днів
|$ -0.0004310344
|-51.43%
|60 днів
|$ -0.0005903785
|-70.45%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін XOX Labs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+6.62%
-10.63%
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